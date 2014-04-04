Аспірин може допомогти зачати дитину

Американські фахівці з Національних інститутів охорони здоров'я довели, що малі дози аспірину збільшують ймовірність зачаття і народження нормальної дитини, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Однак аспірин знижує ризик викидня.

Нерідко лікарі виписують аспірин жінкам, які пережили викидень або появу на світ мертвої дитини, і бажають завагітніти знову. Однак експерименти, що доводять ефективність підходу, не проводилися до недавнього часу. Вчені перевірили ефект аспірину і плацебо, зібравши групу більш як з 1000 жінок. За жінками спостерігали протягом 6 місяців. Весь цей час ті намагалися зачати.

У результаті був зроблений висновок: різниці в показниках викиднів в обох групах не було. Але, якщо нещодавно жінка пережила одиничний викидень і вживала кожен день по таблетці аспірину, вона мала всі шанси зачати і народити живу дитину. Отже, в групі таких жінок 78% завагітніли за час дослідження. У групі плацебо таких було 66%. Приблизно 62% жінок з основної групи народили живу дитину, і 53% - з контрольної групи. Причина ефективності аспірину у тому, що він підсилює приплив крові до матки.