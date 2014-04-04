Жінки-курці частіше їдять фастфуд і не знають міри в жирному і солодкому
11:25, 04 квітня 2014Зарубіжні новини
0
Фастфуд призводить до набору зайвої ваги і збільшення ризику виникнення захворювань
Фото: depositphotos.com
Жінки, що палять, частіше їдять фастфуд і не відчувають міри в жирному і солодкому, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Obesity, пише Газета.ру.
До такого висновку вчені прийшли, вивчивши чотири групи жінок у віці від 21 до 41: повних і курців, які страждають від ожиріння некурців, струнких курців і струнких супротивників куріння.
Зокрема, дослідникам вдалося встановити, що жінки, що палять, частіше їдять фастфуд.
Більш того, багато з них не відчувають міри, поїдаючи жирну і солодку їжу, внаслідок чого швидко набирають вагу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter