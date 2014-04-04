Комп'ютер навчився розпізнавати симуляцію болю краще людей
13:14, 04 квітня 2014Зарубіжні новини
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Комп'ютер здатний визначити симуляцію болю людьми у 85% випадків, в той час як люди змогли визначити лише у 55% випадків
Фото: wofwom.com
Комп'ютер навчився розпізнавати симуляцію болю краще людьми набагато краще, ніж самі люди, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в журналі Current Biology, пише Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, в ході якого використовували для розпізнавання емоцій людей новітні технології. Крім того, розпізнати емоції своїх колег намагалися і самі люди.
У результаті з'ясувалося, що комп'ютер здатний визначити симуляцію болю людьми у 85% випадків, в той час як люди змогли визначити лише в 55% випадків.
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