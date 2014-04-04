Комп'ютер навчився розпізнавати симуляцію болю краще людей

Комп'ютер навчився розпізнавати симуляцію болю краще людьми набагато краще, ніж самі люди, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в журналі Current Biology, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, в ході якого використовували для розпізнавання емоцій людей новітні технології. Крім того, розпізнати емоції своїх колег намагалися і самі люди.

У результаті з'ясувалося, що комп'ютер здатний визначити симуляцію болю людьми у 85% випадків, в той час як люди змогли визначити лише в 55% випадків.