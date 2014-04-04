Сонячні ванни допомагають схуднути і підтримувати вагу в нормі

Якщо ви хочете схуднути у відпустці, то краще приймати сонячні ванни вранці, відмовившись від перебування на пляжі після полудня, передає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Як довели вчені, ранкові сонячні промені допомагають підтримувати нормальну вагу. В цілому же час, інтенсивність і тривалість опромінення протягом дня безпосередньо пов'язані з вагою людини.

Експеримент з 26 чоловіками і 28 жінками довів: якщо левова частка опромінення припадала саме на ранкові години, то у людини був знижений Індекс маси тіла порівняно з Індексом людей, які загоряють пізніше. Доктор Кетрін Рейд з Медичної школи Фейнберга Північно-західного університету наголошує: ефект не залежав від рівня фізичної активності людини, її калорійності раціону, часу сну, віку або часу року.

Приблизно 20% Індексу маси тіла були обумовлені впливом сонця. Відомо: сонце здатне синхронізувати "внутрішній годинник", що регулює циркадні ритми. А вони, в свою чергу, регулюють енергетичний баланс. Щоб відчути ефект сонячних ванн, досить витрачати на них зо 20-30 хвилин вранці. Оптимальний час - з 8 ранку-опівдні. Якщо людина не отримує необхідний обсяг сонячного опромінення в правильний час, її "внутрішній годинник" може вийти з ладу. А це змінить метаболізм, викликавши набір ваги.