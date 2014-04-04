Неспокійний сон - передвісник хвороб мозку

Про це свідчать результати дослідження, проведеного в одній з лікарень Монреаля. 93 пацієнта, які "б`ються" руками і ногами у сні, спостерігалися лікарями протягом п`яти років.

За цей період у 26 з них було знайдено будь-яке психічне захворювання: 14 захворіли хворобою Паркінсона, четверо - хворобою Альцгеймера, у сімох розвинулося безумство, у одного пацієнта було діагностовано хворобу Паркінсона і божевілля.

Середній вік добровольців, які взяли участь у дослідженні, становить 65 років.

Зазвичай під час швидкого сну м`язи людини розслабляються, однак деякі люди починають рухати руками та ногами або викрикувати.

Зв`язок між цим явищем і захворюваннями мозку поки не відомий. Деякі вчені вважають, що ці хвороби викликаються ділянкою мозку, що відповідає за сон.

Експерти сподіваються, що результати канадського дослідження допоможуть діагностувати психічні захворювання на більш ранній стадії.

BBC