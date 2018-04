Людей з високим рівнем «гормону кохання» викрили у високій здатності до брехні

Група вчених з Ізраїлю та Нідерландів виявила, що підвищений рівень окситоцину змушує людей брехати в інтересах групи, до якої вони належать, але не знижує їх рівень чесності, якщо справа стосується особистої вигоди. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), пише Medportal.ru.

Численні дослідження останніх років показали, що гормон гіпоталамуса окситоцин (або, як його ще називають, «гормон любові») підвищує рівень емпатії, знижує соціальну тривожність, страх, збільшує ступінь довіри і співробітництва між людьми.

Щоб з'ясувати, як окситоцин впливає на поведінку людей в групі, вчені з університету імені Бен-Гуріона в Ізраїлі та Амстердамського університету відібрали 60 добровольців, яких поділили на команди по три людини. До початку випробування всі добровольці отримали інтраназальну дозу препарату (або окситоцину, або плацебо).

Таким чином, вчені прийшли до висновку, що окситоцин збільшує ймовірність того, що люди будуть брехати на благо групи, але не для себе особисто. Більш того, вчені відзначили, що добровольці, які отримали дозу окситоцину, відповідали (або брехали) на півсекунди швидше, ніж ті, хто отримував плацебо. «Наші результати показують, що люди готові переступити через етичні принципи, щоб допомогти близьким людям, будь то наша команда або родина, - сказав Шауль Шалві (Shaul Shalvi), один з авторів дослідження. - І це піднімає питання: «Будь-яка брехня аморальна?».