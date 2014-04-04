Українцям рекомендують відмовитися від поїздок до Гвінеї через епідемію лихоманки Ебола

МЗС рекомендує громадянам України утриматися найближчим часом від поїздок до Гвінеї або Ліберії у зв’язку із спалахом епідемії лихоманки Ебола (гостре вірусне захворювання з високим рівнем смертності).

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ, громадянам України, які перебувають на території Гвінейської Республіки або Ліберії, слід суворо дотримуватися правил особистої гігієни, утримуватися від відвідання місць масового скупчення людей, враховувати, що основними розповсюджувачами вірусу Ебола є тварини, які належать до класу вищих приматів, а також консультуватися з медичними закладами щодо можливих профілактичних заходів для попередження зараження цим вірусом та, у разі появи перших симптомів, невідкладно звертатися до лікарень.

У випадку потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід звертатися до Посольства України в Республіці Сенегал за номерами: (+221) 77 474 55 63 та (+221) 33 868 13 56.

Також функціонує цілодобова «гаряча лінія» МЗС України: (044) 238-16-57.