Підліткам просто необхідно займатися в тренажерному залі

Підлітків можна уберегти від виникнення діабету і від проблем з серцем у майбутньому. Для цього досить додати побільше силових тренувань в щоденний режим шестикласників. Сильні, треновані підлітки не страждають від метаболічних розладів і мають здорове серце, згідно нової публікації в журналі Pediatrics, пише Здоров'я.

Силу м'язів у дослідженні визначали звичайним динамометром. Паралельно медики виміряли, наскільки добре м'язи забезпечуються киснем під час тривалих тренувань. Виявилося, що у сильних підлітків в середньому менша окружність талії, нижчий індекс маси тіла і відсоток жиру в організмі. Усього в дослідженні взяли участь 1400 здорових підлітків у віці від 10 до 12 років.

Додатково в обстеженні вимірювали рівень глюкози в крові, артеріальний тиск і вміст холестерину і тригліцеридів - ці два типи ліпідів збільшують ризик хвороб серця і судин. Лідер групи дослідників Марк Петерсон розповів про результати: «Широко відомо, що індекс маси тіла, малорухливий спосіб життя і брак кардіо-тренувань пов'язані з ризиком інсульту, діабету та ішемії серця у дорослих. Але наші дані вперше говорять про велику важливість тренувань, спрямованих на зміцнення серця і тривале прискорення метаболізму у підлітків».

Чим сильніший підліток - тим здоровіший.