Чим небезпечне купання в басейні

Якщо людина допускає сечовипускання в басейні, то це провокує небезпечний ефект. Сечова кислота вступає в реакцію з хлором, створюючи побічні леткі продукти, шкідливі для здоров'я, передає Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Серед побічних продуктів можна знайти ціаногенхлорид (CNCI) і трихлорамін (NCI3). Крім реакції з сечею, небезпечна і реакція хлору з потом.

Фахівці проаналізували воду з басейнів. Виявилося, що в ній містилися CNCI і NCI3. CNCI токсичне. Воно викликає задуху і місцеве роздратування. При вдиханні негативно впливає на серцево-судинну, центральну нервову і легеневу системи. А NCI3 не раз пов'язували з серйозними ушкодженнями легенів.

Більше 90% сечової кислоти, що міститься у воді басейну, відбувається саме з людської сечі, говорить дослідження Університету Пердью. А опитування, проведене в 2009 році, показало: 63% респондентів не підозрювали про те, що ковтання, вдихання або прямий контакт з брудною водою з басейну, провокує захворювання.