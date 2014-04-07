Через недосип мозок старіє на 5 років

Фахівці Дослідницького інституту Медцентру Каліфорнія Пасифік з'ясували, що порушення сну робить мозок людини на 5 років старшим. Про це повідомляє The Daily Mail, передають Подробиці.

"В експерименті брали участь понад 2000 осіб. Результати показали, що кілька років з порушенням сну призводять до втрати пам'яті і концентрації. Ризик розвитку розумових порушень підвищується на 50%, що еквівалентно п'яти рокам, доданим до віку", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що навіть кілька безсонних ночей негативно позначаються на роботі мозку. Зокрема, погіршується здатність планувати, приймати рішення, знаходити помилки.

Вся справа в тому, що під час сну мозок очищається від токсинів. Якщо цього не відбувається, спостерігається ряд негативних змін.