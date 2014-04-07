Регулярне відвідування лазні подовжує життя і покращує настрій

В ході свого останнього дослідження фахівці з японського інституту Тояма встановили зв'язок регулярного відвідування лазні з оптимізмом і довгожительством. Згаданий експеримент заснований на спостереженнях за добровольцями, які регулярно відвідували лазню, пише Scienceblog.ru.

В результаті японські вчені з'ясували, що після кожної банної процедури у респондентів поліпшувалася робота серця, зростали фізичні можливості і підвищувався інтелектуальний потенціал.

Крім того, регулярні походи в баню допомагають поліпшити настрій і зарядитися оптимістичним настроєм. Це мотивовано посиленою активністю відповідальних за сприйняття навколишнього світу і настрій людини відділів головного мозку.

Коментуючи результати, автор дослідження Такаші Охори висунув припущення про зв'язок регулярних банних процедур з тривалістю життя. Незважаючи на всі корисні властивості лазні, любителям цього виду відпочинку необхідно пам'ятати про правила відвідування лазні і враховувати протипоказання для її відвідування, встановлені лікарем. Лазневі процедури заборонені при цілому ряді захворювань, але обмежена тривалість перебування в парній дозволяє компенсувати негативний вплив.