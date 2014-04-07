Седативні та снодійні препарати підвищують ризик смерті

Фахівці з Університету Уорвіка встановили, що препарати проти тривожності і безсоння значно підвищують ризик смерті. Результати досліджень показали, що деякі заспокійливі ліки або снодійні засоби підвищують ризик смерті у два рази.

Тому варто з величезною обережністю використовувати зазначені препарати. Їх побічні ефекти вкрай небезпечні. Професор Скотт Вейч заявляє, що мова не йде про те, що ці препарати неефективні. Але вони викликають у пацієнтів звикання і залежність. Саме тому потрібно зробити все, щоб скоротити тривалість прийому.

Також існують альтернативні способи лікування - когнітивна поведінкова терапія, наприклад. При такому способі лікування пацієнти не постраждають від побічних ефектів самих ліків.

Варто пам'ятати, що небезпека препаратів повністю доведена, незважаючи на те, що в розрахунок бралися всі можливі сторонні фактори, такі як куріння, вік, вживання алкогольних напоїв, призначення інших ліків, розлади сну, соціально-економічний статус та інші фактори.

med2.ru