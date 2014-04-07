ЮНІСЕФ оголосив кампанію з вакцинації проти поліомієліту в Іраку, Сирії і Єгипті

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) запускає кампанію з вакцинації проти поліомієліту в Іраку, Сирії та Єгипті. Рішення було прийнято після підтвердження першого за 14 років випадки захворювання в Іраку.

ЮНІСЕФ оголосив, що за п'ять днів буде щеплено понад 20 млн дітей, з яких 5,6 млн проживають на території Іраку. Також до регіональної кампанії з вакцинації з власної ініціативи приєдналися Туреччина і Ліван.

Наприкінці березня стало відомо про інфікування шестимісячного хлопчика, який проживає недалеко від Багдада. Результати секвенування показали, що збудник захворювання найбільш близький до сирійського штаму дикого вірусу поліомієліту 1 типу (WPV1). За твердженням експертів, вірус міг бути занесений з території Сирії, в якій восени минулого року стався спалах небезпечного захворювання. За даними на кінець березня, все в Сирії було зафіксовано 27 випадків інфікування поліомієлітом.

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