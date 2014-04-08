Антидіабетичні препарати викликають залежність
09:43, 08 квітня 2014Зарубіжні новини
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Антидіабетичні препарати викликають незворотні зміни в рецепторах
Антидіабетичні препарати викликають незворотні зміни в рецепторах, стверджують американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Communications, пише Газета.ру.
Мова йде про інсулін-сенсибілізуючі препарати, серед яких тіазолідиндіони: піоглітазон, розиглітазон, метформін. Тіазолідиндіони збільшують чутливість до інсуліну шляхом дії на жирову тканину, м'язи і печінку, де вони збільшують утилізацію глюкози і знижують її синтез.
Дослідникам вдалося встановити, що тривалий вплив подібних препаратів на рецептори викликає в них незворотні зміни. В результаті цього з'являється залежність від подібних препаратів.
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