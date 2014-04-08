Вживання молока може запобігти остеоартрозу колінного суглоба, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Arthritis Care & Research, пише Газета.ру.

Це відбувається в тих випадках, коли люди регулярно вживають знежирене молоко або молоко з низьким вмістом жиру.

До такого висновку вчені прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 2148 осіб, серед яких були як чоловіки, так і жінки.

Особливо актуальним виявилося вживання молока жінками, так як у чоловіків подібний ефект проявлявся рідше.

У той же час вчені встановили, що вживання йогуртів та інших молочних продуктів остеоартроз запобігти не може.