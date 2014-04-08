Вживання молока може запобігти остеоартрозу колінного суглоба
12:12, 08 квітня 2014Зарубіжні новини
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Це відбувається в тих випадках, коли люди регулярно вживають знежирене молоко або молоко з низьким вмістом жиру
Вживання молока може запобігти остеоартрозу колінного суглоба, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Arthritis Care & Research, пише Газета.ру.
Це відбувається в тих випадках, коли люди регулярно вживають знежирене молоко або молоко з низьким вмістом жиру.
До такого висновку вчені прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 2148 осіб, серед яких були як чоловіки, так і жінки.
Особливо актуальним виявилося вживання молока жінками, так як у чоловіків подібний ефект проявлявся рідше.
У той же час вчені встановили, що вживання йогуртів та інших молочних продуктів остеоартроз запобігти не може.
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