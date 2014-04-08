У Росії з початку року зафіксовано чотири осередки АЧС

У Росії з початку року зафіксовано 4 вогнища африканської чуми свиней (АЧС), Федеральній митній службі і Россільгоспнагляду доручено вести особливий контроль на кордоні Росії за транзитними вантажами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду РФ, за підсумками засідання оперативного штабу з попередження поширення та ліквідації африканської чуми свиней.

«З початку 2014 року в Російській Федерації зареєстровано чотири вогнища африканської чуми свиней серед домашніх свиней: у двох особистих підсобних господарствах у Волгоградській і Калузькій областях, в одному селянському (фермерському) господарстві Тульської області і в одному свинарському комплексі в Брянській області. В даний час вогнища АЧС у Волгоградській, Калузькій і Брянській областях ліквідовані. Роботи з ліквідації вогнища в Тульській області тривають», - йдеться в повідомленні.

Відзначено, що в 50 регіонах Росії в даний час реалізуються регіональні програми, спрямовані на запобігання АЧС. Було доручено зацікавленим міністерствам і відомствам найближчим часом опрацювати питання переведення до кінця 2015 року на альтернативні види тваринництва господарств, що займаються свинарством, і представити опрацьовані пропозиції в Уряд РФ.

Крім того, Федеральній митній службі і Россільгоспнагляду доручено вести особливий контроль на кордоні Росії за транзитними вантажами.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 7 квітня Управління Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд) з 7 квітня ввело обмеження на транзит живих свиней через територію України, Литви та Польщі.

Згідно з повідомленням, до 7 квітня у разі прибуття в пункти пропуску Росії живих свиней, що слідували в режимі транзиту по території Литви і Польщі, рішення про їх пропуск в Росію приймалося в звичайному порядку.

Раніше в Луганській області було зафіксовано чотири випадки захворювання тварин африканською чумою свиней. Через спалах АЧС в Україні Росія ввела тимчасове обмеження на поставку живих свиней і продукції свинарства з території Луганської області, а також посилила контроль над ввезенням на російську територію тваринницької продукції в ручній поклажі та багажі.