Суп місо знижує ризик щодо раку шлунка - вчені

Вживання традиційного японського супу місо може помітно знизити ризик захворіти на рак шлунка. Таких висновків дійшли фахівці з Національного центру з вивчення ракових захворювань Японії, які опублікували результати свого масштабного дослідження.

Протягом 13 років японські вчені спостерігали за станом здоров'я понад 265 тис. співвітчизників у віці 40 років і більше. В результаті їм вдалося з'ясувати, що ризик захворіти на рак шлунка для тих учасників програми, які регулярно їли місо, - на 33% менше, ніж для тих, хто цієї страви не вживав. Дані результати були відзначені як серед курців, так і некурців.

Японські онкологи не змогли однозначно заявити, що саме місо (паста, що входить до складу супу) захищає від раку. "В суп місо входять багато компонентів. Найімовірніше, позитивний ефект дає поєднання пасти з різноманітними овочами", - зазначив професор Такесі Хіраяма, один з учасників дослідження.

У той же час вчені застерігають від надмірного вживання супу місо, оскільки в ньому міститься велика кількість натрію.

ИТАР-ТАСС