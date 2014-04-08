Індійські регуляторні органи визнали недосконалість системи контролю за фармпідприємствами

Керівник контрольної служби у великому промисловому штаті Харьяна р-н Сингхал заявив про те, що для якісного моніторингу діяльності фармацевтичних виробництв, необхідно подвоїти кількість відповідальних за це інспекторів. Також у індійських інспекторів часто немає автомобілів, які необхідні для поїздок по заводах, і приміщень, придатних для зберігання взятих зразків.

Інформаційне агентство Reuters пише, що в Індії на 10 тис. фармацевтичних заводів - лише 1,5 тис. інспекторів. При цьому випущені в Індії лікарські препарати отримують 1,2 млрд жителів країни і пацієнти ще в 200 країнах. За даними експертів, на півострові випускається близько 20% усіх дженериків.

Якість індійської фармпродукції не один раз викликала нарікання регуляторних органів. Нещодавно Адміністрація з контролю за продуктами і ліками США (FDA) заборонила імпорт медикаментів, що випускаються на індійському заводі канадської компанії Apotex. Причиною рішення стала невідповідність продукції стандартам якості.

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