Карамельний барвник, часто використовуваний в кленовому сиропі, містить канцерогенну сполуку, відому як 4-Mel (4-метилимидазол). Отже, продукти з цим барвником підвищують ризик раку. Цей же інгредієнт відповідає за характерний колір коли, пише Meddaily.ru з посиланням на Liberty Voice. Всього в харчовій промисловості використовується чотири барвники. І лише у двох з них є 4-Mel. Притому, компанії не вказують, який саме барвник міститься в конкретному продукті.

Отже, 4-метилимидазол потрапив у центр уваги після того, як тести виявили в продуктах марок Pepsi і Goya перевищення максимального ліміту даної сполуки без вказівок на канцерогенність. В цілому за останній час експерти перевірили понад 81 зразка газованої води 5 різних виробників.

Виявилося, в газованій воді Hungry Jack компанії Smucker's було більше всього 4-MeI (38 мікрограмів на 1/4 чашки). Також перевірявся кленовий сироп. У ньому знайшли всього 0,7 мікрограма. Фахівці підкреслюють: сироп менш небезпечний і з тієї причини, що обсяги його споживання значно менші, ніж газованої води.