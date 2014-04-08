Рівень холестерину змінюється сезонно

Беручи до уваги, що взимку люди нерідко набирають вагу через більше вживання їжі, в тому числі шкідливою, і зниження рівня фізичної активності, виявлена тенденція представляє реальну небезпеку.

Співробітники Центру по запобіганню серцево-судинних захворювань Циккарон розбили зібрані дані в залежності від того, в який час року вони фіксувалися. Виявилося, рівень "шкідливого холестерину" був на 3,5% вище у чоловіків і на 1,7% вище у жінок взимку. Якщо порівнювати зимові і літні показники, то для жінок і чоловіків відмінність становило приблизно 2 міліграма на децилітр і 4 міліграма на децилітр відповідно. А ось "корисний холестерин" особливо не коливався протягом року.

Взимку рівень впливу УФ-випромінювання знижується, а, значить, концентрація вітаміну D падає. Між тим, є дані про те, що цей вітамін зменшує рівень "шкідливого холестерину". В цілому через підвищений холестерину взимку люди можуть стикнутися з затвердінням артерій та їх блокадою. Підсумок - хвороби серця та інсульт.

Меддэйли