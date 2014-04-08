Кавун знижує артеріальний тиск у огрядних людей, знижуючи ризик серцевого нападу навіть в умовах холоду. Це висновок експертів. Відомо: більшість смертельних серцевих нападів відбувається в холодну пору, при низьких температурах. Щоб не замерзнути, організм починає докладати всі зусилля, перевантажуючи судини і серце. Так і підвищує тиск, розповідає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

За словами професора Артуро Фігероа із Флоридського університету, після споживання екстракту кавуна у людей знижується тиск. Даний екстракт перевіряли на 13 здорових добровольцях протягом 12 тижнів. Всі вони мали гіпертонію. Вчені попросили людей опустити руки в холодну воду, імітуючи зниження температури в навколишньому середовищі. При цьому 50% давали екстракт кавуна. Решта отримали плацебо. Через 6 тижнів групи помінялися місцями.

З'ясувалося: сполуки з кавуна дійсно знижували навантаження на серце.