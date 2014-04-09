Захворювання, які з'являються у дітей від захоплення телевізором та комп'ютером

Вчені озвучили захворювання, які розвиваються у дітей в результаті зневажливого ставлення батьків до тривалості перегляду телевізора і захоплення комп'ютерними іграми. Багато з цих захворювань виникають в ранньому дитинстві, але залишаються на все життя, пише Scienceblog.ru.

Вердикт учених однозначний: батьки повинні скорочувати час, проведений їх дітьми перед екраном телевізора і монітора. Серед інших переваг від скорочення часу перед екраном у дитини - це менші витрати на ремонт телевізорів.

Наведений нижче список захворювань підготовлений норвезькими дослідниками.

Ожиріння. Діти ведуть занадто малорухливий спосіб життя, що стає причиною проблем із зайвою вагою і розвитку ряду супутніх хвороб.

Високий тиск;

Високий вміст холестерину в крові, від чого в подальшому розвивається діабет другого типу;

Слабкість м'язів та ламкість кісток.

В ході експерименту норвезькі вчені встановили, що у таких дітей спостерігаються порушення кровообігу і відзначаються часті напади головного болю. У той же час, вони часто стають нервовими і погано харчуються, тому в них формується нестача кальцію.