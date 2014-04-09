Кофеїн покращує просторову пам'ять

Кофеїн сприяє лікуванню хвороби Альцгеймера, повідомляється в статті наукового журналу Neurobiology of Aging, пише Газета.ру.

Дослідницька група під керівництвом Крісти Мюллер і Девіда Блума провела серію дослідів на мишах, які страждають від хвороби Альцгеймера. В організмах гризунів спостерігалися відкладення тау-білка, що є одним з ознак захворювання. Кофеїн, блокуючи аденозиновий рецептор А2А, здійснював позитивний вплив на стан здоров'я мишей: у них поліпшувалася просторова пам'ять, знижувалися патогенні процеси в гіпокампі (парна структура, розташована в скроневих відділах півкуль головного мозку).

Професор Мюллер стверджує, що результати роботи є дуже багатообіцяючими. Вчені планують продовжити проводити експерименти на мишах, і, якщо підсумки також виявляться позитивними, можливий запуск клінічних досліджень.