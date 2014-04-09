Ранкове сонце сприяє схудненню

Дослідники з Медичної школи Фейнберга Північно-західного університету довели, що сонце вранці не тільки менше шкодить шкірі, але і сприяє нормалізації маси тіла, пише Здоров'я.

Людям, які хочуть схуднути і тривалий час утримувати вагу в нормі, фахівці радять приймати сонячні ванни в ранкові години. Під час відпустки засмагати слід у першій половині дня, а в звичайні будні дні вчені радять займатися спортом вранці на вулиці. Досить буде півгодинної ранкової пробіжки.

Вчені провели експерименти, в ході яких перевірили показники 54 осіб і виявили, що люди, які любили приймати сонячні ванни вранці, мали більш низький індекс маси тіла порівняно з тими, хто засмагав вдень і ввечері. Вся справа в тому, що сонячне світло регулює біологічний годинник людини, який, у свою чергу, регулює енергетичний баланс організму.

Якщо людина не отримує достатньо світла вранці, це може збити її біологічний годинник, що може призвести до збільшення ваги. Оптимальним часом для прийняття сонячних ванн і ранкових прогулянок вчені називають проміжок часу між 8 годинами ранку і полуднем.