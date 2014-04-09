Морські водорості допоможуть вилікувати виразку шлунка

Страви з морської водорості в раціоні хворих на виразку шлунка прискорюють одужання. Цей висновок зробили японські медики, пише Likar.info.

Дослідницька група з Токіо під керівництвом доктора Таскэ Та Итидзе вивчала вплив морської водорості Ascophyllum nodosum на стан пацієнтів з виразкою шлунка. В щоденну дієту пацієнтів, які проходили лікування виразки, включили 100 г салату з цієї водорості. У результаті вчені виявили, що така добавка скорочує час лікування у 2 рази.

На думку вчених, такий ефект пояснюється тим, що при контакті з Ascophyllum nodosum бактерія helicobacter pylori, яка викликає виразку шлунка, втрачає здатність розмножуватися.