Чим корисний чай з медом

Якщо ваша робота пов'язана з комп'ютером, то чай з медом - це ваш напій. Тим, хто проводить біля монітора свій робочий день, медики радять щодня випивати його в кількості до трьох чашок, але не більше того, пише Сьогодні з посиланням на directpress.ru.

За словами лікарів, у любителів меду очі краще захищені від шкідливого впливу комп'ютерів. Особливо корисна для стану очей чашка чаю з додаванням донникового або липового меду, дають пораду фахівці. Такий чай краще всього допомагає очам витримувати випромінювання монітора, зніме з них втому.

Лікарі відзначають, що при роботі за комп'ютером необхідно обов'язково влаштовувати собі перерву. Такий відпочинок, на думку фахівців, необхідний після кожної години роботи за комп'ютером, і ця пауза повинна тривати не менше 20 хвилин.