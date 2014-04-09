Кількість жертв лихоманки Ебола в Африці перевищила сто осіб

За офіційними даними, число жертв геморагічної лихоманки Ебола в Західній Африці перевищила 100 осіб. Всього було зафіксовано 175 випадків інфікування еболовірусом, пише MedicalXpress.

Міністр охорони здоров'я Гвінеї Сакоба Кейта (Sakoba Keita) заявив, що станом на 8 квітня, в країні був зафіксований 151 випадок захворювання геморагічної лихоманкою Ебола (цифра включає пацієнтів з підтвердженим і непідтвердженим діагнозом), з них 98 закінчилися летальним результатом. Ще 21 випадок лихоманки Ебола і 10 смертей від неї зафіксовані на території Ліберії, повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Влада також повідомила про уповільнення темпів розповсюдження вірусу. Так, проби, взяті в Гані у пацієнта з симптомами геморагічної лихоманки, виявилися негативними. Не підтверджена лихоманка була і у пацієнтів із Сьєрра-Леоне і Малі.

Спалах геморагічної лихоманки Ебола стався у Гвінеї в лютому. На початку квітня організація «Лікарі без кордонів» заявила про безпрецедентність масштабу розповсюдження інфекції. Однак фахівці ВООЗ підкреслили, що хоча спалах лихоманки Ебола надзвичайно небезпечний, він не досяг розмаху епідемії.

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