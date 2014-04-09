Бобові знижують рівень холестерину

Якщо в день з'їдати по порції квасолі, гороху або сочевиці, можна знизити рівень "шкідливого холестерину", тим самим скоротивши ризик серцево-судинних захворювань. Так, одна порція бобових зменшує концентрацію холестерину на п'ять-шість відсотків, пише Meddaily.ru з посиланням на NDTV Cooks.

У бобових низький глікемічний індекс (тобто вони повільно розщеплюються). Вони здатні легко замінити або скоротити споживання тваринного білка в раціоні, як і шкідливих транс-жирів. Багато страв з бобових можна знайти в середземноморської кухні і кухні Південної Азії.

Аналіз 26 досліджень, що включали 1037 осіб, дозволив встановити: у чоловіків завдяки бобовим сильніше знижувався рівень "шкідливого холестерину", ніж у жінок. Це обумовлено тим, що чоловіки зазвичай погано харчуються, і мають вищий рівень холестерину. Тому позитивний ефект правильного харчування більш явний. Правда, деякі люди, чиї дані враховувалися в дослідженні, скаржилися на здуття, газоутворення, діарею і запори після споживання бобових. Але з часом всі неприємні симптоми зникали.