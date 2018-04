Остеоартрит можна буде лікувати уколами

Вчені припускають, що в майбутньому можливе лікування остеоартриту колінного суглоба за допомогою уколів, повідомляється в статті, опублікованій в The Journal of Alternative and Complementary Medicine, пише Газета.ру.

Команда вчених під керівництвом Девіда Рабаго з Вісконсинського університету в Мадисоні провела дослідження ефективності пролотерапії при лікуванні остеоартриту колінного суглоба. Пролотерапія - метод лікування, при якому в пошкоджену ділянку тканини вводиться речовина, яка викликає запалення. Воно провокує ріст нової сполучної тканини, зміцнює зв'язки і сухожилля.

Результати показали, що поліпшення стану хворих спостерігалося в 50-75% випадків, симптоми полегшувалися на 19,5-42,9%.

Вчені повідомляють, що, якщо подальші дослідження підтвердять ефективність пролотерапії, методика може бути широко використана в лікуванні остеоартриту.