Розліт мікробів при чханні людей у 200 разів перевершив розрахунки

Коли люди чхають або кашляють, мікроби розлітаються набагато далі, ніж передбачалося раніше, повідомляється в журналі Journal of Fluid Mechanics, пише Газета.ру.

Дослідники з'ясували, що при кашлі та чханні «хмарка» з мікробів розлітається на набагато більшу відстань, ніж крапельки слизу. При цьому більш дрібні і легкі частинки розлітаються далі, тому що великі і важкі виштовхують їх із «хмарки».

У середньому мікроби розлітаються в 200 разів далі, ніж передбачалося раніше. Вчені стверджують, що вони з легкістю можуть досягати отворів вентиляційних шахт, зазвичай розташовуються під стелею кімнат. Джон Буш, один з авторів дослідження, говорить, що отримані результати можуть сприяти тому, що в лікарнях і літаках буде змінена система вентиляції для зменшення ризику швидкого розповсюдження хвороботворних мікробів.