Основні причини поганої пам'яті

Забудькуватість може бути викликана цукровими діабет або депресією.

Ви стали забудькуваті і вас це сильно турбує? Що ж, краще з цим явищем серйозно розібратися, тому що причини, що призводять до «дірявої пам'яті», можуть бути дуже серйозними.

На проблеми з пам'яттю сьогодні скаржаться ледь не всі, пише Сегодня з посиланням на orthodox.od.ua. Але одна справа, якщо ви, наприклад, частенько не можете пригадати, де залишили рукавички або куди поклали мобільник. І зовсім інша - якщо не в змозі відновити в пам'яті події минулого вівторка, а то і вчорашнього дня.

Ще один небезпечний симптом, що свідчить про наявність серйозних супутніх захворювань, - це великі труднощі при спробі утримати в голові інформацію, отриману тільки що.