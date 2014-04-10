Нові небезпеки, яким піддають своє здоров'я мешканці верхніх поверхів

Вчені назвали нові небезпеки, яким піддають своє здоров'я жителі верхніх поверхів. Справа в тому, що людський організм потребує визначеного рівня геомагнітного поля і при недостатній силі цього поля в організмі починаються всілякі збої, пише Scienceblog.ru.

Щоб підкріпити свої припущення якимись доказами, курські вчені досліджували геомагнітне поле в цегельній 9-поверхівці і в панельній 35-поверховій висотці. Використовуючи спеціальний прилад мілітесламетр, фахівці виміряли магнітне поле в широкому діапазоні. Результати показали, що чим вище проводилися виміри, тим нижчим був встановлений показник ГМП.

Попередні висновки зводяться до наступного: краще вибирати для життя малоповерхові будинки з брусу, ніж багатоповерхові цегляні і бетонні будинки. У дереві зафіксований самий безпечний рівень зниження магнітного поля - всього 1%, тоді як у керамічної і силікатної цегли цей рівень коливається в діапазоні від 6,6 до 6,8%. Бетон і зовсім екранує 9%. Дуже небезпечними виявилися металеві конструкції, екрануючи магнітне поле на 66,8%.

При низькому магнітному полі починає знижуватися імунітет, працездатність, починаються збої в серцево-судинній та вегетативній нервовій системі.