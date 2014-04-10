Фосфати в ковбасах і сирах шкодять серцю і ниркам

Джерела фосфатів - ковбасні і готові м'ясні вироби, сири, газовані напої.

Чим більше в раціоні готових продуктів харчування, тим більше в організм надходить фосфатів. Американські вчені довели, що зменшення споживання фосфатів знижує ризик смерті від хвороб нирок і захворювань серця і судин, пов'язаних з ними, пише Likar.info.

Фахівці з університету Вашингтона (Сент-Луїс) провели лабораторний експеримент на гризунах з уремією і високим рівнем кальцифікації кровоносних судин. Тварин розділили на 3 групи. Перша харчувалася їжею з високим вмістом фосфатів, друга отримувала той же корм, але з добавкою, що нейтралізує фосфати, а третя їла корм з низьким вмістом фосфатів. Через 3 місяці в першій групі померли 70% гризунів, у другій і третій - 38% та 6%.

Виявлено, що у щурів з другої і третьої групи знизилися рівень кальцифікації стінок артерій і рівень біомаркерів серцевої недостатності, покращилася функція нирок.