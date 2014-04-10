Апное сну пов'язано з підвищеним рівнем цукру в крові

Цю заяву було зроблено на основі аналізу стану 5294 осіб з апное сну.

Фахівці оцінили рівень показника HbA1c - глікованого гемоглобіну. Зазвичай він пов'язується з концентрацією цукру в плазмі крові. Причому, цей показник відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період, а не на момент взяття крові. У людей з діабетом відзначається високий рівень глікованого гемоглобіну і підвищений ризик розвитку ускладнень з боку серцево-судинної системи. Залежність пряма - чим вище HbA1c, тим вище ризик ускладнень. Цільовий рівень HbA1c для людей без діабету - 4,09%, а для діабетиків - 6,5%.

За словами вчених, концентрація цукру безпосередньо була пов'язана з тяжкістю апное сну. Вони розділили учасників дослідження на групи, спираючись на ступінь тяжкості апное сну. Так, рівень HbA1c підвищувався з 5,24% в групі з найменш вираженими ознаками апное сну до 5,50% в групі з найважчими проявами.

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