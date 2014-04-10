Учені з'ясували, як фільми впливають на мозок людини

Коли людина дивиться фільм, її мозок моментально реагує. І ця реакція схожа з реакцією інших глядачів, з'ясували співробітники Університету Аалто. Вчені розробили досить швидкий метод, який допоміг поспостерігати за миттєвими змінами у роботі мозку під час перегляду фільму, розповідає The Financial Express.

Фільми дозволили фахівцям дослідити роботу мозку в умовах, наближених до природних. Зазвичай в подібних наукових роботах використовується простий стимул начебто окремих картинок або схем. А ось фільми створюють багаторівневі зміни в мозку. Незважаючи на складність стимулу, схеми мозкової активності у різних людей виявилися дуже схожими і піддавалися дослідженню.

Схожі сигнали синхронізації були виявлені в зонах мозку, пов'язаних з первинною обробкою візуального стимулу, фіксуванням руху і людей, з координацією рухів і когнітивними функціями. За словами фахівців, можливо, вся справа у змісті фільмів.

Меддэйли