Соціальні мережі руйнують сім'ї і романтичні стосунки

Мережі пов'язані з емоційної і фізичної зрадою, розривами відносин, показало нове дослідження. Як виявилося, активні користувачі мережі Twitter частіше стикаються з конфліктами зі своїм партнером, спровокованими саме соціальною мережею, пише Meddaily.ru з посиланням на Health India. Причому, тривалість романтичних стосунків не грає ніякої ролі, заявляє Расселл Клейтон з Університету Міссурі.

Клейтон досліджував 581 користувача Twitter різного віку. Людей опитували на предмет активності користування соціальною мережею (враховувалася кількість входів, написання твітів, перегляд повідомлень з передплати, кількість повідомлень іншим користувачам і відповідей передплатникам). Також вчений цікавився, чи були конфлікти з партнером, пов'язані з використанням Twitter. З'ясувалося: чим частіше свою активність людина виявляла у Twitter, тим більший ризик конфлікту з партнером.

Раніше Клейтон проводив подібне дослідження Facebook. Тоді було доведено: частота використання соціальної мережі передбачала наявність пов'язаних з нею конфліктів, які приводили до розлучення і розставання. Але, що стосується Facebook, ризик розлучення був особливо високий у людей, що перебували у відносинах максимум 36 місяців. У будь-якому випадку, вчений радить скоротити час користування соціальної мережі, якщо є проблеми в особистому житті. Справа в тому, що люди, які занадто активно користуються соціальними мережами, можуть самоусуватися, а це супроводжується зростанням недовіри до партнера.