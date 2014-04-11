Стовбурові клітини зцілюють після інсульту

Дане дослідження - одне з перших випробувань лікування після інсульту, яке проводилося у людей.

Учасники нового дослідження - пацієнти у віці від 33 до 75 років, які перенесли ішемічний інсульт за 6 місяців до початку лікування стовбуровими клітинами. У кожного добровольця спостерігалися наслідки мозкового удару - порушення рухової активності, параліч кінцівки. Стовбурові клітини, добувалися з кісткового мозку донорів, які були родичами учасників дослідження.

Всі пацієнти показали деяке поліпшення після процедур, проведених протягом шести місяців. Хоча у трьох осіб розвинулися ускладнення, пов'язані з терапією. Також не було зафіксовано жодних побічних реакцій на трансплантацію самих стовбурових клітин. І що найголовніше, двоє з пацієнтів показали значне поліпшення відразу після лікування - вони відновлювали здатність говорити і ходити вже на наступний ранок після операції.

Результати роботи були представлені на зборах Американської Асоціації нейрохірургів. Перші успішні кроки дозволяють тепер планувати великі і довгі випробування методики, яка використовує стовбурові клітини, культивовані з донорського кісткового мозку.

Ішемічний інсульт відбувається, коли згусток крові порушує приплив крові до головного мозку. Клітини мозку, позбавлені кисню і поживних речовин швидко гинуть, що загрожує смертю або інвалідністю. Наслідки інсульту можуть включати проблеми з мовленням, слабкість, параліч і проблеми з мисленням і пам'яттю. Інтенсивна реабілітація може допомогти людям знову знайти здібності, які вони втратили після інсульту, але в даний час немає способів відновлення пошкоджених тканин мозку.

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