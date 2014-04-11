Переливати кров стане простіше і дешевше

Вчені винайшли новий спосіб виявлення особливостей крові людини, завдяки чому підготовка до переливання крові стане простішою, надійнішою і дешевшею, повідомляється в The Journal of Molecular Diagnostics.

Провідний автор дослідження Жан-Шарль Брес каже, що проблема алоімунізації досі залишається дуже гострою, так як при проведенні тесту на сумісність крові оцінюються лише основні параметри (група крові, резус-фактор, антигени KEL1), і лише у 5-10% особливих випадків кров перевіряється на інші важливі фактори.

Дослідницька група Жан-Шарля Бреса розробила роботизовану робочу станцію, яка здатна визначати генотип людини за зразком крові. Завдяки цьому лікарі зможуть швидко виявити пацієнтів з такими особливостями як серповидно-клітинна анемія, таласемія (порушення синтезу гемоглобіну) або аутоімунна гемолітична анемія, і надати їм відповідні зразки крові для переливання.

Газета.Ru