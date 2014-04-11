Препарат Tamiflu - не дієвіший за парацетамол

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Йдеться про препарат Tamiflu, на придбання якого уряд Сполученого Королівства витратив 473 млн фунтів стерлінгів (785 млн доларів).

Cochrane Collaborationстверджує, що Tamiflu не здатний запобігти поширенню хвороби і знизити ризик ускладнень, а лише частково пом'якшує симптоми.

Виробник препарату, швейцарська фармацевтична компанія Roche, а також деякі медичні експерти розкритикували доповідь, назвавши її некоректною.

Запаси антивірусного препарату зберігалися у Великобританії з 2006 року, коли виникли попередження про те, що в результаті пандемії "пташиного грипу" лише в одній Британії можуть померти 750 тис. чоловік.

Представники Roche заявили, що не згодні з висновками дослідження, і попередили, що вони можуть мати серйозні наслідки для суспільного здоров'я.

Препарат Tamiflu масово виписували під час спалаху "свинячого грипу" в 2009 році. Тоді ж Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала використовувати засіб для лікування цього різновиду грипу.

Фармацевтичні компанії не публікують результати своїх досліджень. Доповідь Cochrane Collaboration стала результатом запеклої боротьби за оприлюднення раніше невідомих даних про ефективність і побічні ефекти препарату.

Фахівці організації дійшли висновку, що Tamiflu скорочує тривалість симптомів грипу з семи днів до 6,3 у дорослих і 5,8 у дітей. За словами авторів доповіді, аналогічний вплив на організм надає і традиційний парацетамол.

У відповідь на твердження про те, що ліки здатні запобігти розвитку ускладнень, таких як пневмонія, фахівці заявили, що клінічні випробування були настільки слабкими, що ніяких видимих ефектів бути не могло.

Ще однією підставою для накопичення запасів препарату було уповільнення поширення хвороби, необхідне для розробки вакцини. Однак автори доповіді заявили, що жодних доказів того, ніби препарат здатний запобігти поширенню хвороби або уповільнити її перебіг, просто не існує.

Організація також нагадує, що препарат має низку побічних ефектів, таких як нудота, головні болі, психічні розлади, проблеми з нирками і підвищення вмісту глюкози в крові.

Один із авторів доповіді, професор доказової медицини Оксфордського університету Карл Хенеган заявив в інтерв'ю ВВС: "Витрачені на це 500 мільйонів ніяк не поліпшили здоров'я людей, а, можливо, і нашкодили їм".

"Я не став би прописувати цей препарат для полегшення симптомів грипу, я б краще дав парацетамол", - сказав клінічний епідеміолог і колишній лікар-терапевт Том Джефферсон.

Дослідники Cochrane Collaboration не покладають провину на жодну людину чи організацію, заявляючи натомість, що прорахунки були на кожному етапі: від виробників до регуляторних органів й аж до уряду.

Однак щодо висновків доповіді одразу ж виникли розбіжності, а її авторів почали звинувачувати в тому, що вони потрапили під вплив паралельної кампанії з метою розкрити засекречені фармакологічні дослідження.

Фармацевтична компанія Roche заявила, що не погоджується із загальними висновками, і попередила, що доповідь матиме серйозні наслідки для суспільного здоров'я.

Директор британської філії компанії Деніель Тарлі припустив, що дослідники використовували помилкові статистичні дані, які "недооцінюють переваги" препарату, і нетрадиційні методи аналізу побічних ефектів.

Професор Венді Барклі, яка очолює програму досліджень грипу в Імперському коледжі Лондона, сказала, що скорочення тривалості симптомів грипу у дітей на 29 годин - це вже достатньо позитивно.

"Tamiflu працює не гірше за будь-які інші ліки, які ми маємо вже або які щойно розробляємо, - сказала професор в інтерв'ю ВВС. - Так, я вважаю, що уряд повинен поповнити свої запаси. Бо що робити, якщо вдарить пандемія? Вакцини в нас не буде протягом перших півроку".

Вона також поставила під сумнів доказову базу дослідження, бо воно аналізувало наслідки препарату під час сезонного грипу: "Якщо під час сезонного грипу препарат працює трішки, то цілком можливо, що він набагато краще себе покаже в умовах пандемії і більше людей поверне на роботу і до школи".

Кевін Макконвей, професор прикладної статистики Відкритого університету, назвав дослідження глибоким і переконливим.

"Єдиним потенційним недоліком цього дослідження є те, що воно проводилося паралельно з кампанією про відкриття доступу до результатів тестувань ліків", - каже він.

Міністерство охорони здоров'я заявило, що Британію було визнано "однією з найкраще підготованих до пандемії країн світу", у чому ключова роль належала запасам антивірусних препаратів.

"Ми регулярно переглядаємо всі оприлюднені дані і уважно дослідимо дослідження Cochrane", - заявило міністерство.

BBCUkrainian.com