Люди з проблемами зі сном більш схильні до серцево-судинних хвороб

Особи, які мають проблеми зі сном, більш схильні до серцевих захворювань. До такого висновку прийшли вчені з Університетської клініки в Лінчепінге, які провели дослідження впливу сну на самопочуття.

У ньому взяли участь 499 пацієнтів клініки, які були вперше госпіталізовано у зв'язку з кардіологічними захворюваннями. Після виписки 43% з них повідомили про порушення сну, у 30% такі проблеми з'явилися пізніше - приблизно через рік.

Вчені вважають, що ймовірність повторної госпіталізації у зв'язку з серцевими захворюваннями вдвічі вища у пацієнтів, які мають проблеми зі сном.

Раніше фахівці Університетської клініки в Лінчепінге виявили, що нерегулярний сон згубно позначається на імунній системі.

Результати роботи шведських медиків були представлені на науковій конференції в Ставангері.

ИТАР-ТАСС