Щоб довго жити, треба навчитися прощати себе

Вважається, здатність людини справлятися зі стресом впливає на її стан здоров'я. Тепер же фахівці радять не просто використовувати методики розслаблення для збільшення тривалості життя. На їх думку, не можна бути до себе дуже вимогливим, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph.

Необхідно прийняти позицію "самоспівчуття". Якщо людина не звинувачує себе за те, що переживає з приводу стресових моментів, що не може себе взяти в руки, вона лише виграє від цього. Життя стане легшим і щасливішим. Дані поради були озвучені після проведення експерименту на оцінку рівня стресу у 41 добровольця. Рівень стресу замірявся на протязі двох днів, коли люди проходили стрес-тести.

Добровольців попросили оцінити рівень співчуття до себе. По закінченні першого дня випробувань люди, які прощали собі багато чого, демонстрували ослаблену стресову відповідь.

Виходить, люди, не здатні до самоспівчуття, піддаються більшому стресу. Більш того, вони чіпляються за переживання, що підвищує ризик виникнення хвороб, включаючи рак, серцево-судинні недуги і хворобу Альцгеймера. Рівень стресу у рамках дослідження вчені оцінювали за концентрацією запального агента - інтерлейкіну-6.