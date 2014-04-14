На півдні Китаю від пташиного грипу H7N9 померли три людини

В південно-китайській провінції Гуандун від пташиного грипу H7N9 померли ще три людини, також виявлено чотири нових хворих цим вірусом. Про це наприкінці минулого тижня повідомляв ІТАР-ТАСС. В одній лише провінції Гуандун з початку 2014 року захворіли 102 жителя. З них померло 32, а 60 - одужали. У загальній складності в КНР за перші три місяці цього року від пташиного грипу померли близько 100 осіб, пише Meddaily.ru.

За даними китайського Державного комітету у справах охорони здоров'я, в березні було зареєстровано зниження кількості інфікованих. Якщо в січні грип H7N9 вразив 127 осіб, а в лютому - 99 осіб, то вже в березні пташиний грип цього штаму був діагностований лише у 24 осіб.

Перші випадки зараження грипом H7N9 були зафіксовані в Китаї в квітні 2013 року. Досі немає достовірних відомостей про те, що цей штам передавався від людини людині.