Фастфуд розвиває в людині лінь

Дослідники поведінки тварин довели, що пацюки стають лінивими і сидять на місці, коли харчуються шкідливою їжею. Можливо, і для людини це правда; що, якщо вибір їжі впливає на спосіб життя, а не навпаки?

Протягом 6 місяців вчені з Каліфорнійського Університету Лос-Анджелеса по-різному годували дві групи лабораторних щурів. Дієта експериментальної групи імітувала фастфуд: містила велику кількість цукру, смажених або іншим чином оброблених інгредієнтів. Інша група щурів харчувалася більш стандартним чином, в їх раціоні було більше зернових, кукурудзи, рибного фаршу. Майже всі складові були необробленими, сирими, пише Здоров'я.

Щури, які їли нездорову їжу, вже через три місяці набрали вагу, аж до стану ожиріння, хоча їли стільки ж їжі, скільки і контрольна група щурів. Цікаво, що після півроку харчування фастфудом щури стали гірше справлятися із завданнями. Тварин навчали натискати на важіль в певних умовах, і при натисканні щур отримував винагороду: трохи води або смачної їжі. Виявилося, що щури, які нездорово харчувалися, протягом 30 хвилин тренування влаштовували вдвічі більше перерв, ніж стрункі щури.

«Або фастфуд провокує лінь і втому, або фастфуд призводить до ожиріння, а ожиріння викликає хронічну втому», - інтерпретував свої результати автор статті Аарон Блейсдел (Aaron Blaisdell).