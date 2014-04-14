Зелені помідори стимулюють ріст м'язів

Зелені томати - секрет побудови сильних м'язів, повідомляє Meddaily.ru з посиланням на The Hindu. З'ясувалося, що в томатах міститься сполука (томатидин), що стимулює ріст м'язів, збільшує м'язову силу і витривалість. Також сполука захищає м'язи від виснаження і м'язової атрофії, говорить дослідження Університету Айови.

М'язова атрофія - часте ускладнення травм, прояв раку, серцевої недостатності. Через атрофії люди страждають від втоми. Знижується якість життя, підвищується ризик падінь і переломів. А ось томатидин здатний перемогти м'язову атрофію. Він викликає зміни в експресії гена, які діаметрально протилежні змінам, що відбуваються в клітинах м'язів при атрофії.

Вчені протестували вплив томатидина на скелетні м'язи. Це дозволило зробити відкриття: томатидин стимулював ріст культивованих в лабораторії людських м'язових клітин. А коли здоровим мишам давали томатидин, у тварин виростали великі м'язи, хоча загальна вага не змінювалася (скорочувався відсоток жиру). Збільшувалася їхня сила і витривалість (могли довше бігати). Більш того, томатидин запобігав і лікував м'язову атрофію.