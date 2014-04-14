Шкоду електронних сигарет прирівняли до звичайного тютюну

Всесвітня організація охорони здоров'я планує прирівняти електронні сигарети до звичайної тютюнової продукції, пише Газета.ру з посиланням на The Financial Times. Про такі наміри ВООЗ стало відомо завдяки витоку документів організації.

За наявними даними, електронні пристрої для куріння будуть підпадати під рамкову конвенцію ВООЗ по боротьбі проти тютюну. Цей документ зобов'язує уряд скорочувати рівень тютюнопаління по всьому світу.

Як зазначає газета, рішення організації може позначитися на багатьох виробниках електронних сигарет, у тому числі на тих, хто розробляє рідкий нікотин. Компаніям, зокрема, можуть заборонити рекламу такої продукції.

Також не виключені обмеження на куріння електронних сигарет у громадських місцях і введення великого акцизного податку.

Прес-секретар ВООЗ заявив, у свою чергу, що організація ще не прийняла остаточного рішення з даного питання.