Куркума рятує від зайвої ваги

В Америці дуже гостро стоїть питання про зниження калорійності їжі, адже частка людей з діагнозом "ожиріння" неухильно зростає. Шкоду жирної їжі для фігури американські дієтологи і лікарі пропонують нейтралізувати за допомогою приправи каррі або куркуми, що входить до її складу, пише Здоров'я.

Вчені провели дослідження спочатку на мишах, як зазвичай, розділивши звірків на дві групи. Всіх мишей годували дуже ситною і жирною їжею, проте деяким гризунам пощастило особливо - їх їжа була ще й приправлена вишуканим соусом каррі. Результати виявилися вражаючими: миші, яких годували приправленою їжею, важили менше за інших.

Надалі експерименти продовжилися на людських клітинах, і вчені прийшли до висновку, що куркумін з соусу каррі не дає утворюватися новим кровоносним судинам, а без цього неможливе розростання жирової тканини. Крім того, досліди показали, що у куркумі є ще одна корисна властивість - вона рятує від зайвого холестерину. У мишей, які вживали каррі, вміст холестерину в крові був набагато нижчим, ніж у мишей з контрольної групи.