Кардіологи схвалили гіпноз для зменшення болю

Одне із завдань медсестри - створення комфорту для пацієнта під час неприємної процедури, яка проводиться без наркозу. У Данії пропонують використовувати в подібних ситуаціях гіпнотичний транс. Якщо уявляти себе в безпечному, спокійному місці, біль не заважає, пише Здоров'я.

Якщо відволікти увагу, біль стає менш помітним: цю просту істину використовують медсестри при взятті крові, педіатри та, мабуть, кожна мама, чия дитина хоч раз розбила коліно. У Данії цей підхід вирішили застосувати в більш серйозних ситуаціях. Метод візуалізації, ефективність якого оцінювали вчені, полягає в тому, що під час процедури медсестра просить пацієнта уявити себе в найбільш комфортних для себе умовах і допомагає йому, описуючи звуки, кольори, запахи і обриси предметів у спокійному затишному місці. Приблизно так само діють і гіпнотерапевти при наведенні легкого трансу.

Клінічне випробування методу за всіма правилами доказової медицини проводилося при катетерній абляції - це спосіб боротьби з аритмією серця. Електроди вводяться прямо в серце через спеціальні трубочки, і пацієнт знаходиться у свідомості під час операції на серці, при цьому використовується місцева анестезія та прийом знеболюючих у вигляді таблеток. Вчені порівняли ефект процедури: 76 пацієнтів використовували візуалізацію разом з знеболюючими, 71 проходили стандартну процедуру без сторонніх розмов.

Більшість пацієнтів при візуалізації уявляє собі літній будинок в саду, тихий морський пляж або зелений ліс. У порівнянні з тими, хто був зосереджений на самій процедурі, їм знадобилося менше анальгетиків.