Соцмережі вселяють жінкам невдоволення своїм тілом

Популярність соціальних мереж змушує вчених проводити все нові й нові дослідження про те, який вплив вони мають на людину. Більшість висновків експертів поки, на жаль, не втішні. Особливо це стосується жінок.

Так, за даними вчених, використання дамами соціальної мережі Facebook негативно позначається на їх самооцінці і, зокрема, на сприйнятті власної фігури, передає Meddaily.ru з посиланням на HealthDay News.

Фахівці опитали 881 студентку і з'ясували, що в середньому кожна з них проводила у соцмережі близько 80 хвилин в день. Найчастіше дівчата читали френд-стрічку і роздивлялися фотографії інших користувачів.

При цьому чим довше вони перебували в соцмережі, тим вища була ймовірність того, що вони починали порівнювати себе з іншими. Причому порівняння це було аж ніяк не на їх користь.

При тому, що середня вага учасниць дослідження склала 67,59 кг, вони хотіли важити менше приблизно на 9 кг. В середньому, дівчата хотіли досягти ідеальної ваги близько 58,97 кг.

Такі результати були особливо характерні для дівчат, які намагалися схуднути. Ті ж, хто не прагнув до цього, відрізнялися більш високою самооцінкою після перегляду фотографій в соцмережі.