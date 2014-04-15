Заняття спортом роблять людину розумнішою

Вчені з Ванкувера провели невелике дослідження про вплив спорту на головний мозок людини. В експерименті взяли участь 86 жінок у віці 70-80 років, у яких спостерігалися невеликі когнітивні порушення, в тому числі і проблеми з пам'яттю. Забудькуватість і неуважність вважаються загальним фактором розвитку деменції, старечого слабоумства, пише Здоров'я.

Перед початком досліджень всі учасниці пройшли магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб оцінити розміри гіпокампу, - ділянки мозку, що відповідає за пам'ять і навчання. Всіх жінок зобов'язали протягом півроку двічі на тиждень займатися спортом. Заняття повинно було тривати не менше години. Вчені всіх випробовуваних розділили на три групи, відповідно до видів вправ, які їм ставилося виконувати: силові, аеробні і вправи на гнучкість. У жінок з групи аеробних вправ значно збільшилися розміри гіпокампу, а у жінок з інших груп таких змін відзначено не було.

Варто зазначити, що зв'язок між розміром мозку та розумовими здібностями людини вимагає додаткових досліджень, але вчені однозначно рекомендують регулярні аеробні заняття людям старшого віку для профілактики розвитку деменції і проблем з пам'яттю.