Американські вчені підтвердили, що перегляд телебачення негативно впливає на сон у дітей, пише Газета.ги з посиланням на публікацію в журналі Pediatrics.

Вчені провели дослідження, учасниками якого стали 1800 дітей, за якими спостерігали протягом 7 років, починаючи з шестимісячного віку. Дослідники встановили, що зайва година перегляду телевізора скорочує дитячий сон в середньому на 7 хвилин. Причому, набагато частіше виявлена закономірність виявлялася у хлопчиків.

На думку вчених, телевізор ні в якому разі не повинен знаходитися в тій кімнаті, де дитина буде спати. Так як це негативно позначиться на фізичному і психічному здоров'ї дитини.